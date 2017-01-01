Налог на тунеядство распространят на имущество россиян

Налог на тунеядство коснётся всех возможных доходов безработных россиян трудоспособного возраста. Сейчас внедрение этого налога обсуждают в правительстве.

По словам Министра труда Максима Топилина, при обложении налогом самозанятых граждан власти намерены учитывать имущество, которое находится в их собственности.

Власти продолжают работу над законопроектом о персонифицированном учёте населения, который позволит составить “реестр тунеядцев”. В него войдут россияне, которые пользуются всеми видами помощи от государства, включая бесплатную медицину, но при этом не вносят платежей в пенсионную систему и систему ОМС.

По оценкам министра, в реестр могут попасть 15 млн человек. Называется также предварительный размер налога - 25 тысяч рублей с человека в год: 10 тысяч - в систему медицинского страхования и 15 тысяч "для формирования пенсионных прав".