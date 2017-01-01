Россияне не верят официальной статистике: цены растут, а доходы – нет

Эксперты и аналитики утверждают, что за всю историю новой России индекс потребительских цен находится на абсолютном минимуме, но население им не верит. Росстат заявил о дефляции, но кошельки граждан говорят об обратном.

По данным опроса Центробанка, в среднем россияне оценивают рост цен в 3,5 раза выше - на уровне 11,3%. Две трети заявили, что цены растут, а их доходы - нет. 40% населения жалуются, что дорожают услуги ЖКХ, треть видят рост цен на мясо и рыбу, столько же - на молоко, пишет finanz.ru .

Выходит, что дефляция существует лишь на бумаге. В мониторинг статистов обычно попадает узкая группа товаров, которая практически не учитывается потребителем на полках магазинов - это большая расфасовка продукта без бренда.

"Официальный индекс инфляции, предоставляемый Росстатом, является не столько статистическим, сколько экономико-политическим показателем", - объясняют эксперты "Ромира".

Напомним, именно от расчётов уровня инфляции Росстатом зависит размер индексации социальных пособий в будущем году. Каждый процентный пункт официально признанного роста цен требует увеличения расходов бюджета на 70 млрд рублей в год.

novokuznetsk.su

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