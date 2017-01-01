Зиновьев: заявление об уходе из «Кузни» написал давно

Сергей Зиновьев больше не работает в новокузнецком «Металлурге». В команде, по итогам прошлого сезона отчисленной из КХЛ и заявившейся в ВХЛ, в очередной раз сменилась власть. В результате бывший 37-летний генеральный директор, а также экс-главный тренер Вадим Шахрайчук покинули свои посты. Как выяснилось, должностей лишились не только они.

«Настал момент, когда отдал заявление в руки спонсорам»

— Кто и когда сообщил вам, что вы покидаете пост генерального директора новокузнецкого «Металлурга»?

— На самом деле, никто не сообщал, никто ничего не говорил. Заявление я написал давным-давно, оно просто лежало в стороне. А сейчас настал такой момент, когда я его отдал в руки спонсорам.

— Получается, это было ваше личное решение?

— Раз по своему желанию, значит, личное. Потому что то, что сейчас начинает происходить… Сегодня мне сказали, что там убрали и тренеров клуба МХЛ «Кузнецкие медведи», в общей сложности систему клуба покинули шесть специалистов. В том числе тренер, который носил звание заслуженного — Олег Сергеевич Суздаленко . Я сам был в числе его воспитанников, у него выросло много известных игроков – например, Лямкин, Емец, Караваев. Тем не менее убрали даже этого человека. Так что заявление мною было написано давным-давно.

— Суздаленко очень гордится, что вы его самый известный воспитанник.

— Я им тоже горжусь. Таких людей нельзя было увольнять.

«Мне не стыдно покидать клуб, я делаю это с высокоподнятой головой»

— Вы давно начали понимать, что будет происходить?

— Конечно.

— Это из-за того, что пришли новые хозяева, новые спонсоры?

— Это тяжело комментировать. Я не знаю, что произошло, но ситуация такова. Мне не стыдно покидать клуб, я делаю это с высоко поднятой головой. Те задачи, которые стояли в начале прошлого сезона передо мной, были выполнены. Клуб очистили от финансовых обременений, от обязательств. Из предбанкротного состояния вывели в ноль, оставили даже резервы, которые можно было использовать в этом году. В прошлом сезоне могли закончить чемпионат досрочно, потому что и свет выключали, и лететь было не на что, и счета были арестованы – мы не могли ни одной проводки совершить. Но мы держались, закончили сезон.

— Продажа прав в «Ак Барс» на семерых хоккеистов команды тоже помогла выбраться из финансовой ямы?

— В том числе. Финансовое положение было таково, что других вариантов у нас не оставалось. Нужно было предпринимать конкретные шаги.

— Почему же заявление было написано заранее?

— Потому что попросили позаниматься селекцией, довести дело, не бросать команду. Я считаю, что команда набрана, она перспективная.

«Шахрайчук заявление не писал, его уволили»

— Уход вратаря Ивана Касутина связан с вами?

— Нет. Я с ним разговаривал, он вроде бы остаётся в команде. Много противоречивой информации. Пока что он в расположении команды, по нему будет отдельное решение.

— А Бруно Мраза?

— Они не хотят оставаться. Также покинул клуб тренер по физподготовке Рустэм Нефёдов.

— Вадим Шахрайчук тоже писал сам заявление?

— Нет, он не писал. Его уволили.

— С какой мотивировкой? При нём же ни одной встречи в ВХЛ не сыграли.

— Желание спонсоров. Я, когда приходил, то тоже было желание спонсоров. Я никого не подсиживал, ни в какие двери не стучался. Даже резюме за меня напечатали. Спонсоры всё захотели сделать по-новому.

«Исключение «Кузни» из КХЛ ни для кого сенсацией не стало»

— Вы читали интервью мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова, где он сказал, что ему такие руководители, как Зиновьев, не нужны?

— Это было в мае, когда нас исключили из КХЛ. Об этом решении знали все. Если это повесить на генерального директора – ну, наверное, можно и так сделать. Повторюсь, об этом знали все, в том числе и те, про кого вы говорите. Ни для кого это сенсацией не стало.

— В нашумевшем «деле Семёнова» вы по-прежнему считаете себя правым?

— Сейчас уже пусть другие считают. Я делал то, что и должен был делать – защищал интересы своего клуба.

«Металлург» готов к старту сезона ВХЛ»

— «Металлург» в его нынешнем виде готов к старту сезона в ВХЛ?

— Конечно. И по составу, и по финансам. С некоторыми ребятами мы перестраховывались, заключали двусторонние контракты. Так что, если кто-то сейчас будет освобождаться, это будет без существенных потерь для клуба. Всё сделано, чтобы достичь каких-то результатов. Наверное, теперь всё будет по-новому.

— Новый главный тренер Анатолий Хоменко – кандидатура нового руководства?

— Да, однозначно. Пришли Хоменко, Карпенко, Коледаев и Коршков.

— Какие у вас ближайшие планы?