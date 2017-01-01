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Новость от 10 Сентября 2017

В Новокузнецке прошла благотворительная фотоакция помощи бездомным животным

Благотворительную акцию помощи бездомным животным "Фото с другом" провели в Новокузнецке совет молодежи СГК, байкеры Новокузнецка и представители творческих организаций.

Новокузнечане могли сфотографироваться с домашними животными, сделать фото на мотоциклах всего за 100 рублей. Эти деньги передадут обществу "Кот и Пёс". Средства потратят на корм и лекарства для бездомных животных.

Напомним, 16 сентября в Новокузнецке пройдёт митинг в поддержку закона "Об ответственном обращении с животными".

novokuznetsk.su

фото: Игорь Юрченко, Михаил Петрик

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