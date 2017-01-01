Кузбасс протестует: Нам нужен лес, а не разрез!

Нам нужен лес, а не разрез: под такими призывами 9-го сентября в Кузбассе прошла экологическая акция протеста. В мероприятиях по посадке деревьев вблизи угольных разрезов приняли участие жители Новокузнецкого и Беловского районов области.

Прежде всего, люди, проживающие по соседству с территориями, где ведётся разработка, хотели привлечь внимание общественности и властей к проблемам бесконтрольной добычи топлива, высказаться против открытия новых разрезов.

В Новокузнецком районе акция по защите природы прошла в населённых пунктах Загорского и Сосновского сельских поселений. К примеру, жители посёлка Гавриловка высадили саженцы кедра и елей на границе угольного разреза. В Новом Урале решили облагородить территории вблизи брошенного карьера. Рекультивация нарушенных земель пользователями недр не проводилась и рядом с отвалом в настоящее время находится свалка. Свой посильный вклад в посадку деревьев внесли и ребятишки. Своим собственным примером люди решили показать, что им, в отличие от властей и угольщиков, не безразлична судьба родного края.

В экологической акции приняли участие жители Таргая, Костёнкова, Берёзова, Рассвета, СНТ «Утренние зори», СНТ «Углеп», Ананьина, Апанаса, Алексеевки, Менчерепа, Инского и других населённых пунктов. Всего на территории Новокузнецкого района было высажено 120 молодых растений.

По просьбе сельчан благотворительную помощь оказала новокузнецкая компания «Фирма Зеленстрой», предоставившая саженцы. Подробно об итогах экологического мероприятия мы расскажем в одном из ближайших выпусков нашего сетевого издания.