Путин придумал новый сбор

На сайте Кремля опубликован перечень поручений правительству РФ от президента Владимира Путина. Он предложил рассмотреть возможность введения в стране утилизационного сбора на обувь.
Ответственным за это поручение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев, который должен его исполнить до 20 ноября, сообщает Лента. ру.
Изначально о новом сборе заговорили в Российском союзе кожевников и обувщиков. По главам членов союза, это необходимо для регулирования импорта из некачественных материалов.
Против нового сбора выступил министр экономического развития Максим Орешкин. А глава Минфина Антон Силуанов считает, что обложить утильсбором надо не всю импортную обувь, а только дешёвый сегмент.
Ранее мы рассказали, что в правительстве хотят налог на тунеядство распространить и на имущество россиян.
novokuznetsk.su
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