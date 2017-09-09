Путин придумал новый сбор

На сайте Кремля опубликован перечень поручений правительству РФ от президента Владимира Путина. Он предложил рассмотреть возможность введения в стране утилизационного сбора на обувь.

Ответственным за это поручение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев, который должен его исполнить до 20 ноября, сообщает Лента. ру.

Изначально о новом сборе заговорили в Российском союзе кожевников и обувщиков. По главам членов союза, это необходимо для регулирования импорта из некачественных материалов.

Против нового сбора выступил министр экономического развития Максим Орешкин. А глава Минфина Антон Силуанов считает, что обложить утильсбором надо не всю импортную обувь, а только дешёвый сегмент.

Ранее мы рассказали, что в правительстве хотят налог на тунеядство распространить и на имущество россиян.