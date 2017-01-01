Теле2 подумает над компенсацией

По словам пресс-секретаря ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) Ольги Галушиной, компания рассматривает вопрос компенсаций абонентам из пяти регионов, в которых произошёл крупный сбой.

Напомним, россияне массово остались без сотовой связи из-за работ по улучшению мобильного интернета. Этот крупный сбой произошёл 7 сентября.

Как уточнили в сотовой компании, неполадки были зафиксированы в Кемерове, Нижнем Новгороде, Томске, Сыктывкаре и Ижевске.

Когда решится вопрос о возможных компенсациях, не уточняется, сообщает ВашГород. Ру.