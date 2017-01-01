Как можно справиться с варикозом и сосудистыми «звёздочками» – интервью с флебологом

Как ни печально, но женские ноги куда менее надёжны, чем мужские. Любая женщина, увы, всегда рискует узнать, что такое варикозное расширение вен – на собственных красивых ножках.

Об этом свидетельствует неумолимая медицинская статистика: 70% всех, кто страдает варикозом, – это именно женщины. А первые признаки этого распространённого заболевания могут появиться у девушек уже в 25 лет. Известно, что около 83% всех женщин в возрасте от 25 до 45 лет испытывают болезненные ощущения в ногах. Но большинство из нас предпочитают списать эти тревожные «звоночки» на обыкновенную усталость. А это симптомы серьёзной болезни, из-за развития которой будет не только «некрасиво», но и мучительно больно.

На наши вопросы о причинах, признаках и способах лечения варикозных заболеваний без операций и боли рассказывает врач – сердечно-сосудистый хирург, флеболог Ирина Лончакова, ведущая приём в Центре Флебологии медицинского центра «Профмедсомотр Плюс Профмедика».

– Ирина Юрьевна, как можно понять, что с прекрасными женскими ножками «что-то не так»?

– Если ноги отекают, проступают поверхностные вены, появляются «звездочки», чувствуется болезненная усталость – всё это самые первые признаки варикозного расширения вен.

– Из-за чего возникает это заболевание, передаётся ли оно «по наследству»?

– Основная причина варикозного расширения вен - генетическая предрасположенность. Если родственники имели проблемы с венами, то ваша предрасположенность к этому будет равняться 70-75%. Однако это не значит, что вены будут поражены изначально. Достаточно внимательного отношения к своему здоровью – и эта предрасположенность так и останется предрасположенностью . Болезнь не появится, а вы будете «летать» и вызывать своими красивыми ножками восхищённые мужские взгляды!

– Почему варикоз часто развивается у женщин?

– Если рассматривать эту проблему с медицинской точки зрения, то именно женщины находятся в основной группе риска по развитию варикозных заболеваний. Речь идёт о так называемых гормональных причинах женского варикоза. Практически все женщины становятся матерями – тут-то и «срабатывает» генетическая предрасположенность. А этому во время беременности способствуют многие факторы – изменённый гормональный фон, увеличение массы тела, сдавливание маткой нижней полой вены, по которой идёт отток крови от нижних конечностей. Если «добавить» сюда малоподвижный образ жизни и сидячую работу, которая заметно ухудшает кровообращение в ногах, то в итоге у женщины и развивается серьёзное заболевание.

Ещё одна «чисто женская» причина варикоза – нарушения или изменения гормонального фона. Половое созревание, беременность, роды, а также приём гормональных препаратов для предотвращения беременности приводит к застою в венозной системе и нарушениям венозной стенки. Ещё одной значительной причиной развития варикоза являются климактерические «приливы». Недостаток эстрогенов у женщин этого возраста вызывает излишнюю выработку гормона жёлтого тела, который оказывает расслабляющее воздействие на всю мускулатуру. Кроме этого, проблемы с ногами всегда вызывает ожирение. Дело в том, что мышцы, обременённые излишками жира, работают плохо, кровь застаивается, а вены начинают механически растягиваться и от перегрузок деформируются.

– Получается, что худеньким девушкам нечего опасаться?

– Это заблуждение. Варикозом болеют и худые – особенно высокие женщины. Тут арифметика простая: если венозная кровь по дороге от кончиков пальцев ног к сердцу преодолевает в среднем около 1,5 метра, то у девушек модельного роста это расстояние больше, так что с каждым годом организму становится всё труднее закачивать кровь на «верхние этажи». Варикоз грозит и невысоким «худышкам», если у них есть такая генетическая предрасположенность и если они ведут малоподвижный образ жизни, много сидят или стоят, принимают контрацептивные гормональные препараты, имеют эндокринными заболеваниями и так далее.

– Что делать, чтобы варикоз не пришлось лечить хирургическим способом?

– Большинство случаев варикозных заболеваний у женщин – это так называемый косметический варикоз. Неприятных ощущений вроде бы нет, но ножки имеют некрасивый вид. Основное проявление – сеточки на ногах и бёдрах. От этого страдают многие беременные женщины, а также девушки, принимающие гормональные препараты. Такой варикоз лечится косметическими способами. Они направлены на ликвидацию всех последствий заболевания, а главное – не дают ему перерасти в гораздо более серьёзный и опасный вид варикоза. К этим способам относятся микрофлебэктомия, склерозирование пеной, лазерная склеротерапия.



Микрофлебэктомия – удаление всех видимых признаков варикоза. У этой эффективной процедуры имеется целый ряд положительных моментов. Во-первых, отсутствие боли. А также возможность сразу же вернуться к привычному образу жизни. К тому же во время проведения микрофлебэктомии не применяются химические препараты.

Склерозирование пеной – это введение специального препарата прямо в поражённый сосуд. Постепенно все поражённые участки заживают и зарубцовываются, а в дальнейшем совсем исчезают с тела. Так что женщина снова радуется своим красивым и здоровым ножкам. Время процедуры зависит от количества поражённых участков и варьируется от пяти минут до часа. После лечения надо будет походить в тугой повязке и желательно больше гулять пешком.

Склеротерапия лазером – воздействие мощного лазера на вены, способствующее их уменьшению. Это лечение широко применяется при поражении малых и средних вен. Кроме небольшого дискомфорта, никаких болевых ощущений нет, так что обезболивание не требуется. На сегодняшний день именно лазерный метод является самым эффективныме косметическим способом лечения варикоза.

Да, варикоз можно победить – если своевременно обратиться к специалисту. Причины этого заболевания у женщин могут быть самыми разными. Но если появились первые симптомы, рискованно полагать, что оно «само рассосётся».

В современном Центре Флебологии вы можете вылечить вены всеми вышеперечисленными способами. Современное оборудование последнего поколения в руках опытного врача из города Кемерово Ирины Юрьевны Лончаковой – это гарантия вашего выздоровления.

Приём по записи: (3843) 204-635, Курако, 17А. http://medosmotr-nk.ru/ Мы во "ВКонтакте" Инстаграм