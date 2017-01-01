В Кузбассе учредили новую медаль

В честь 75-летия Кемеровской области региональные власти учредили выпуск специальной награды, сообщили на официальном сайте Совета Народных депутатов.

Юбилейная медаль "75 лет Кемеровской области" учреждена для поощрения граждан, которые своим трудом развивают наш регион.

"Принятие этого законопроекта направлено на формирование и дальнейшее укрепление положительного имиджа Кузбасса», - уточнил председатель комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности областного парламента Александр Смолин.

В апреле 2017-ого Аман Тулеев утвердил новую юбилейную медаль «70 лет Дню шахтёра».