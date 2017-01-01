Гендиректор "Марии-Ра" Александр Ракшин: Только умалишённый может платить зарплату в конвертах

В конце августа в Новокузнецке в отеле Park Inn собралось более 500 сотрудников компании “Мария-Ра”. Ритейлер проводил обучение для своих работников. Мы встретились с генеральным директором “Марии-Ра” Александром Ракшиным, который рассказал о целях своей компании, взаимодействии с властью и учителях в бизнесе.

– Александр Фёдорович, почему решили собраться для обучения в Новокузнецке?

– Сюда мы пригласили 500 работников “Марии-Ра” из Кузбасса и Томска, позвали специалистов из Германии, России и других стран. Проводим тренинги. Новокузнецк выбран не случайно: во-первых, здесь численность сотрудников выше, чем на севере области, а во-вторых, актовый зал, способный вместить такое количество человек, есть только в вашем городе.

– Это первое подобное мероприятие?

– Два аналогичных форума мы провели на Алтае и в Новосибирске. Обучение в подобном формате у нас проходит первый год. Раньше более узкий круг руководителей обучался на международных форумах в столицах и в Европе, а в этом году мы решили сделать немного иначе и пригласили специалистов к нам – в Сибирь. Мы первыми применили подобную практику в России.

– Нередко приходится слышать от бывших сотрудников магазинов “Мария-Ра”, что у вас огромная текучка и зарплату выдают в конвертах…

– Могу сказать, что с первого дня компании вся зарплата всегда платилась абсолютно легально и мы не просто так являемся крупнейшим налогоплательщиком. Только умалишённый может платить зарплату в конвертах в организации, где работают около 20 тысяч человек.

В Томске у нас был скандал на уровне губернатора, там подсчитали, что средняя зарплата по организации в регионе 9 тысяч рублей. А когда стали разбираться, выяснилось: в компании работает много студентов, пенсионеров, декретников, которых мы привлекаем на неполный рабочий день, они приходят в пиковые часы, а в расчётах это не учли, и вместо 20 тысяч получилось в два раза меньше.

Что касается текучести кадров, у нас даже в планах она стоит - 3% в месяц. Это общая тенденция для ритейла. Любая компания должна развиваться: либо это делают сотрудники, которые уже работают в ней, либо на место тех, кто не готов расти, приходят новые специалисты. Предела совершенству нет.

– Как вы оцениваете сервис в своих магазинах?

– Вы сами можете заметить, что магазины в сети могут быть абсолютно разными. В один просто приятно зайти - всё чисто, аккуратно, в других – невозможно находиться. Аналогичная ситуация у других ритейлеров. Всё зависит от уровня специалистов и их профессионализма. Именно поэтому мы проводим такие обучающие семинары.

– Как вам удаётся держать низкую стоимость продукции?

– Благодаря технологиям, снижению логистических издержек, обучению по эффективной работе, производительности труда. За счёт ёмкости закупа.

– А какова торговая накрутка в сети?

– Тут нужно знать азы бизнеса в ритейле - мы зарабатываем на оборотах. В Европе 12% ассортимента продаются в ноль, а в России, например, некоторые группы товаров ритейлеры могут продавать ниже закупочной цены. Есть социальные товары, на которые наложение совершенно небольшое, а в отдельных группах – доходит до 40%. Рентабельность у всех ритейлеров от двух до четырёх процентов.

– Как вы можете оценить качество ассортимента в своей сети?

– Эту оценку должен давать не я, а потребители. Тут покупатель голосует рублём, согласитесь, если он приходит к нам, значит, качество его устраивает.

– А как местным производителям попасть на полку в “Марии-Ра”?

– Могу сказать, что доля местного продукта в ассортименте сети в полтора-два раза выше, чем в среднем по ритейлу. Мы сами готовы буквально за уши притащить местного производителя, если его продукция качественная и достойная.

– А как же слухи по поводу требований заплатить “за вход”, чтобы попасть на полку?

– Это всё говорят производители некачественных товаров или невостребованных продуктов. А если покупатели приходят к нам в магазин и спрашивают качественный товар, а его у нас нет, мы заинтересованы в том, чтобы он попал к нам на полку.

– В том числе и кузбасских производителей?

– Я вам ещё раз говорю: каких угодно, главное, качественных. “Мария-Ра” не требует ни с кого никаких денег “за вход”. При этом, конечно, могут быть неприятные исключения на мелком уровне, но если такие случаи возникают – мы сразу расстаёмся с этими сотрудниками. Например, недавно мы уволили в Новокузнецке руководителя отдела аренды.

– Иногда создаётся впечатление, что “Мария-Ра” везде. Магазины могут находиться на расстоянии 500 метров друг от друга. Почему так?

– Мы изучаем рынок, потребности покупателей, подстраиваемся под них. Смотрим, например, в одном месте трафик уже есть в семь часов утра – работаем с семи, а где-то, наоборот, до одиннадцати вечера, где-то - круглосуточно.

– Какая доля рынка сейчас у “Марии-Ра”?

– Вы знаете, трудно сказать. Чтобы посчитать долю, нужны общие правила учёта в сфере ритейла, а их нет. По Сибири у нас открыто 936 магазинов, 3 марта 2018 года, в день 25-летия компании “Мария-Ра”, планируем открыть 1000-й магазин.

– Как вы считаете, благодаря чему удаётся развиваться?

– В первую очередь благодаря цели, которую мы поставили перед собой - быть лидером на сибирском рынке. Мы не строим амбициозных планов – покорить Москву или завоевать всю Россию. Сегодня наши магазины работают в Кемеровской, Томской, Новосибирской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай. В Красноярск мы не собираемся, одно время пробовали начать работу в Омске, но потом от этих планов отказались. В Сибири очень большие расстояния между городами: от Барнаула до Красноярска 1500 км, до Омска – 1000 км. Достаточно сложно развиваться на таком удалении от нашего родного города.

– У вас были планы по поводу Казахстана…

– Да, они остаются. После покрытия сибирской территории мы, скорее всего пойдём в Казахстан – расстояние даже ближе, чем до самого удалённого на сегодня города нашего присутствия, Колпашева.

– А не боитесь конкуренции? Я слышал, что вы сами привели в Алтайский край “Ашан”, построив под него большой ТРЦ.

– Тут всё просто: если мы не приведём их, это сделают другие. Лучше самим заработать на этом. К конкурентной борьбе нужно готовиться. Поймите, нельзя вечно быть чемпионом даже в своей деревне, когда-нибудь удержать этот титул не получится. Поэтому необходимо развитие. В ближайшее время планируем построить помещение для “Ашана” в Кемерове.

– Сейчас у компаний модно менять место регистрации. Где зарегистрирована “Мария-Ра”?

– В Барнауле.

– То есть все налоги уходят в бюджет Алтайского края?

– Почему? Наша работа отражается на местных бюджетах и других регионов. Если говорить о Кузбассе – в прошлом году мы заплатили порядка 500 млн налогов, в этом году идём с приростом в 35%. Я сейчас говорю о налогах на имущество, на землю, фонд оплаты труда, налог на прибыль. Да, в Алтайском крае доля уплаты налогов больше.

– Как у вас складываются отношения с властью?

– Мы крупнейшие налогоплательщики Алтайского края, но ни разу никаких преференций или особого отношения не получали. Да мы и не претендуем – везде работаем на одинаковых условиях.

– К слову об особом отношении, мэр Новокузнецка часто критикует “Марию-Ра”...

– Да, период такой был. Это из-за отсутствия грамотного взаимодействия наших местных руководителей с властями. Сегодня у нас абсолютно рабочие отношения. Есть подобные примеры и в других городах. С властью тоже нужно считаться.

– Сегодня принято говорить о социальной ответственности бизнеса.

– Для нас социальная ответственность – это налоги. Несколько лет мы были спонсорами хоккейного клуба “Сибирь”, потом пришло осознание – зачем тратить деньги на финнов и шведов, когда лучше вложить их в здоровье наших людей, которые просто живут в среднем на 15 лет меньше, чем европейцы. На рекламу мы тоже не тратим денег, лучше вложить их в сервис.

– Вы проводите различные мероприятия в Барнауле, а почему, например, Кузбасс в стороне?

– Тяжело совмещать зарабатывание денег и организацию мероприятий. Эти проекты требуют больших трудозатрат. В Барнауле мы проводим Дни здоровья, например, в конце сентября пройдёт День ходьбы. В других регионах мы не в состоянии самостоятельно проводить и организовывать подобные крупные мероприятия, но мы всегда готовы выступить их спонсорами. Например, в Кузбассе пару лет назад перед выборами мы поддержали акцию по вручению 500 пар палочек для скандинавской ходьбы.

– Но ещё раз повторю: самая главная функция бизнеса – платить налоги. В Китае, например, губернаторов оценивают по собираемости налогов. Если она растёт, то его никогда не уберут. Это единственный критерий работы руководителя региона. Нам пока далеко до этого.

– Александр Фёдорович, вы учитель, который пришёл в бизнес. Некоторое время назад Дмитрий Медведев выступил с аналогичным советом. Как вы относитесь к такому призыву?

– Я считаю, что Медведева опошлили. Может, конечно, это звучало дерзко, но другого пути нет, хотя многие восприняли его слова в штыки. Я считаю, что сегодня у бизнеса много возможностей и ими обязательно нужно пользоваться, в том числе и учителям. Например, у общества огромная потребность в группах здоровья, дополнительном образовании, репетиторстве. Нужно лишь только иметь смелость и не бояться заниматься своим делом.