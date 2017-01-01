Во многих кинотеатрах Кузбасса не покажут скандальный фильм про Николая II

Скандал вокруг фильма "Матильда" набирает свои обороты. Против показа киноленты режиссёра Алексея Учителя выступают многие россияне.

На днях на сайте регионального департамента культуры и нацполитики появилось сообщение о том, что "Матильду" не покажут в муниципальных кинотеатрах Кузбасса. При этом в ведомстве не сообщили, почему принято такое решение. Но уточнили, что картина получила прокатное удостоверение, она разрешена к показу во всех регионах страны.

Ранее СМИ стало известно, что власти Чечни и Дагестана обратились с просьбой к Минкультуры не показывать "Матильду" в их регионах.

Напомним, прокат фильма запланирован на октябрь.