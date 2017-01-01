Во многих кинотеатрах Кузбасса не покажут скандальный фильм про Николая II

Скандал вокруг фильма "Матильда" набирает свои обороты. Против показа киноленты режиссёра Алексея Учителя выступают многие россияне.
На днях на сайте регионального департамента культуры и нацполитики появилось сообщение о том, что "Матильду" не покажут в муниципальных кинотеатрах Кузбасса. При этом в ведомстве не сообщили, почему принято такое решение. Но уточнили, что картина получила прокатное удостоверение, она разрешена к показу во всех регионах страны.
Ранее СМИ стало известно, что власти Чечни и Дагестана обратились с просьбой к Минкультуры не показывать "Матильду" в их регионах.
Напомним, прокат фильма запланирован на октябрь.
Для справки: Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.
Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину
novokuznetsk.su
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