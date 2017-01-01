Новокузнечане сняли новый клип Шнура

В Новокузнецке группа фотографов сняли забавный видеоролик про развод. Главные герои разрывают свои отношения под музыку Сергея Шнурова «Колбаса-любовь».

«Идея возникла, когда мы сидели на творческих посиделках в фотостудии. Мы очень часто снимаем свадьбы. Вот мы и придумали, что интересно было бы заснять развод, как свадьбу. К тому же у нас много старого инвентаря было, в том числе и свадебное платье. Обсуждали идею несколько вечеров, а потом выехали на карьеры в Орджоникидзевский район и отсняли всё за несколько часов. Съёмки прошли 2 августа», - рассказал автор видеоролика Алексей Коротких.