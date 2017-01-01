Расходы бюджета в 2018 году вырастут

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, в следующем году расходы федерального бюджета вырастут примерно на 100 млрд рублей. Увеличить расходы в 2018-ом можно за счёт трат нефтегазовых доходов, сообщает газета Известия.
Планируется оказать финансовую поддержку нуждающимся субъектам РФ. Деньги пойдут также на развитие промышленности, сферы обороны и безопасности.
Ранее мы сообщили, что благодаря росту цен на уголь, многие кузбасские предприятия увеличили прибыль.
novokuznetsk.su
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