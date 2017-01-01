Новокузнечане устроили свалку на новой набережной

В Новокузнецке продолжаются работы по благоустройству набережной на Левом берегу. Рабочие совсем недавно положили асфальт и сделали карманы для лавочек. В ближайшее время сделают чугунное ограждение, установят фонари, парковые диваны и мусорные баки.

Не успели сделать набережную, а неизвестные уже устроили там свалку, разбросав на газоне бутылки, одноразовую посуду и пластиковые контейнеры, сообщает ВашГород.ру.

Напомним, глава города Сергей Кузнецов обещал запустить набережную до конца сентября.