Обнародованы предварительные результаты выборов в Новокузнецке

Накануне в Новокузнецке жители части Кузнецкого и Орджоникидзевского районов выбирали депутата облсовета по своему округу. Место освободилось после ухода Александра Максимова в Госдуму в прошлом году.

Все трое кандидатов – Дмитрий Янькин, Владимир Пронин и Станислав Карпов – депутаты Новокузнецкого горсовета от "Единой России", "Справедливой России" и ЛДПР соответственно.

По предварительным данным Кемеровского избиркома, из более чем 63 тысяч избирателей на выборы пришло лишь 26 тысяч.

"Ходила голосовать ближе к вечеру. Особого ажиотажа не заметила", - рассказала SU новокузнечанка Светлана.

Убедительную победу одержал Дмитрий Янькин, набрав более 19 тысяч голосов избирателей, остальные кандидаты получили поддержку трёх с лишним тысяч человек.