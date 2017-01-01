Замгубернатора рассказал, как изменится зарплата кузбасских медиков

В конце августа Аман Тулеев пообещал повысить зарплаты бюджетникам. Заместитель губернатора Валерий Цой рассказал медикам схему индексации выплат.

Напомним, увеличение фонда оплаты труда работникам здравоохранения намечено на 1 октября.

«Повышение заработной платы однозначно будет. С 1 октября зарплата будет повышена у врачей до 180 % от средней по экономике. До 90% у среднего медперсонала и у младшего персонала до 80%. Если говорить в цифрах, то это 51 тыс. у врачей, 25 тыс. у среднего и 20 тыс. у младшего персонала. Но вы сами должны понимать, что речь идёт о фонде оплаты труда. Фонд труда увеличивается, а руководство каждой больницы самостоятельно распределяют зарплаты», - передаёт слова замгубернатора Вести-Кузбасс.