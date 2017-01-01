Названы самые популярные и редкие имена новокузнецких первоклассников

Вчера 10 сентября компания CENTRA успешно завершила социальный проект «Дети – наше будущее» несмотря на непогоду. Заключительной частью проекта стало мероприятие на театральной площади у Драматического театра.

Свыше 30 детских развлекательных площадок в игровой форме знакомили детей с различными профессиями. На мероприятии была открыта «Аллея первоклассников», было сфотографировано более 40 школ.

Больше всего первоклашки мечтают стать полицейским, парикмахером, художником, ветеринаром, пожарным и врачом. Так же среди юных новокузнечан есть будущие – скалолазы и спасатели, токари и столяры, строители и инженеры, шахтеры и геологи, ученые и космонавты, циркачи и акробаты, водолазы, военные, трактористы, певцы и фотографы, блогеры и ютуберы, чемпионы и спортсмены, ниндзя и супермены, а также президенты, директора школ и заводов! Самые популярные имена первоклассников мальчиков – Артём и девочек – Дарья. Но есть и редкие – Гаврил, Фёкла, Эрик, Юна, Юсуф, Елизар и Елисей, Глория и Архип, и много-много других интересных и оригинальных имен.

«Целью проекта стояла задача сделать незабываемый праздник для первоклассников, вовлечь их в различные кружки и секции, а также в игровой форме познакомить с различными профессиями. И если судить по радостным улыбкам детей и по тому с какой охотой они учавствовали в конкурсах, играли на площадках и радовались детству – мы свою задачу выполнили.» — поделилась директор по маркетингу компании Centra.

Но мы бы не осилили этот проект без альтруизма волонтеров, сфотографировавших более 3000 детей. Без администрации города Новокузнецка, без пожарных, полиции и сотрудников скорой помощи, которые предоставили специальную профессиональную техники и играли с детьми. Спасибо им огромное за их большие и добрые сердца. Так же отдельная благодарность центру «Меридиан», центру занятости населения, центрам дошкольного образования и просто хорошим людям, которые организовывали игровые площадки и принимали участие в создании социального проекта «Дети – наше будущее».