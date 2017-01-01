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Новость от 11 Сентября 2017

Часть россиян выступает за полный запрет продажи алкоголя

Сегодня, 11 сентября, в России отмечают День трезвости. В честь этого эксперты ВЦИОМ провели соцопрос и выяснили, что каждый второй респондент (45%) считает алкоголизм болезнью, требующую медицинского вмешательства.

При этом  27% уверены, что тяга к беленькой – это общественный недуг, спровоцированный социальными неурядицами.

Среди опрошенных, 41% россиян считают, что существующие государственные меры требуют доработок, а 35% назвали их приемлемыми.

При этом 53% респондентов поддерживают запрет на продажу спиртного гражданам младше 21 года, ещё 13% вовсе требуют тотального запрета. А 18% респондентов выступают за повышение цен на алкогольную продукцию.

Опрос проводился в начале августа среди 1200 человек в возрасте от 18 лет.

novokuznetsk.su

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