Почти восемь миллионов россиян могут стать банкротами

По информации Объединенного кредитного бюро, почти восемь миллионов заёмщиков потенциально могут стать банкротами. Это касается тех граждан, чей долг больше 500 тысяч рублей хотя бы по одному кредиту, платежи по которому не вносились 90 и более дней, уточняет РИА Новости.

"В конце прошлого года к этой категории относились порядка 660 тыс. россиян, что составляет 1,4% от общего числа заёмщиков с открытыми счетами. Сейчас около 7,1 млн заёмщиков, которые не платят по своим кредитам более 90 дней, потенциально могут стать банкротами", — говорится в сообщении.

Многие потенциальные банкроты имеют долги по нескольким кредитам. Более 21% россиян имеют незакрытые счета в двух банках, 19% - в трёх, и только 16% имеют долг перед одной финансовой организацией.

Эксперты отмечают, чем больше у заёмщика открытых кредитов, тем выше вероятность того, что он станет банкротом.

Ранее мы рассказали, что россиянам хотят простить долги перед банками на один трлн рублей.