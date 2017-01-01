Нечем дышать: В Новокузнецке вновь замечено превышение ПДК гидрофторида

По информации Кемеровского гидрометцентра, за 9 и утро 11 сентября в Кузнецком районе Новокузнецка зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации гидрофторида.

Эксперты прогнозируют, что 12 сентября ситуация нормализуется и общий уровень загрязнения атмосферы города будет невысоким.

Напомним, превышение ПДК гидрофторида в Новокузнецке было зафиксировано 17 и 21 августа.