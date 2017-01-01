Нечем дышать: В Новокузнецке вновь замечено превышение ПДК гидрофторида

По информации Кемеровского гидрометцентра, за 9 и утро 11 сентября в Кузнецком районе Новокузнецка зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации гидрофторида.
Эксперты прогнозируют, что 12 сентября ситуация нормализуется и общий уровень загрязнения атмосферы города будет невысоким.
Напомним, превышение ПДК гидрофторида в Новокузнецке было зафиксировано 17 и 21 августа.
Для справки: гидрофторид - это бесцветный газ (ПДК среднесуточная — 0,05 мг/кубометр). Содержится в выбросах суперфосфатных предприятий, предприятий чёрной металлургии, а также образуется при производстве кирпича, керамики и, главное, при электролитическом способе получения алюминия. Газ сильно раздражает дыхательные пути и обладает общей токсичностью, нечасто становится причиной массовых отравлений.
novokuznetsk.su
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