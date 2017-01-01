Когда в Кузбасс придёт бабье лето

По прогнозам кемеровских синоптиков, сентябрь ожидается холоднее нормы. Но всё же тёплые деньки ещё порадуют кузбассовцев.

«Бабье лето приходит к нам в середине сентября. К сожалению,в этом году сентябрь ожидается прохладным с неустойчивой погодой. Но мы всё равно ожидаем повышение температуры ближе к концу месяца до +24 °С, +26 °С. А в ближайшие дни – в четверг и пятницу мы ожидаем понижение температуры до +7 °С днём. При этом возможен мокрый снег. Но уже в воскресенье, 17 сентября, температура начнёт повышаться», - рассказала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.