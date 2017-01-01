СДС продал очередной актив в Кузбассе

Холдинг СДС продал свой очередной актив в Кузбассе.

Как сообщает "Коммерсант-Сибирь", новым собственником разреза "Киселёвский" стала прокопьевская компания "МелТЭК", связанная с челябинским АО "Южуралзолото группа компаний".

Гендиректор «МелТЭК» Андрей Звягинцев подтвердил изданию, что договор купли-продажи уже подписан, но сделку ещё должна согласовать ФАС.

Разрез приобретен для расширения бизнеса «МелТЭК» — добычи угля и сортового состава. «Киселевский» добывает уголь марки СС, которой нет у предприятий нашей компании»,— пояснил господин Звягинцев.

В 2016 году разрез «Киселевский» (100% долей у АО ХК «СДС-уголь», отраслевой компании СДС) добыл около 2 млн т угля, предприятия «МелТЭК» — 1,9 млн т. В планах компании на 2017 год — добыча 1,5 млн т угля.

novokuznetsk.su

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