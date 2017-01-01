В Новокузнецке ещё одна маршрутка повысила цену за проезд

Новокузнечане сообщили о повышении проезда до 20 рублей на маршруте 58А.

«Сегодня, 11 сентября, я уже 20 рублей заплатила за проезд на маршрутке №58А. По словам кондуктора, они повысили проезд только на два рубля, чтобы не спугнуть пассажиров», - рассказала горожанка Анастасия.

Напомним, на днях стало известно, что частные перевозчики восстановили старый маршрут №58. Сейчас почти во всех маршрутках Новокузнецка проезд повысили до 22 рублей.