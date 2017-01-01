Кузбассовцам организуют «картофельный» выходной

Губернатор Кемеровской области обратился к руководителям местных компаний и предприятий с просьбой помочь людям в уборке урожая, сообщает АКО.

В своём обращении к главам территорий и руководителям областных предприятий Аман Тулеев отметил, что нельзя полагаться только на выходные. И если выдался тёплый сухой день, то надо организовать кузбассовцам выходной, чтобы они успели убрать урожай, в частности картофель.

Губернатор попросил предоставить людям оплачиваемые свободные дни, чтобы они могли спокойно выкопать и складировать урожай.