В Новокузнецке заменят теплосети в ходе тактико-специальных учений

В Новокузнецке стартовали тактико-специальные учения в ЖКХ. До 25 сентября коммунальщики заменят аварийные участки тепловых сетей.

Такое решение озвучил губернатор Аман Тулеев на прошлой неделе. Это сделано из-за тяжёлого финансового положения ССК. Напомним, на предприятии введена процедура банкротства.

Сегодня заместитель губернатора Дмитрий Кудряшов проконтролировал ход тактико-специальных учений по выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС, обусловленных авариями на объектах жилищно-коммунального комплекса, а также посетил одну из котельных города – Куйбышевскую центральную котельную, оценив степень её подготовки к зиме.

В тактико-специальных учениях задействованы областные и городские службы, предприятия различных форм собственности. Для решения поставленных задач предоставлены трубы различного диаметра, необходимая техника и ремонтные работники.

Учения организованы и проводятся четко и по графику. Подготовка Куйбышевской центральной котельной к зиме признана удовлетворительной. План ремонтных работ на 2017 год выполнен, все шесть котлов находятся в рабочем состоянии, имеется запас топлива. В течение следующей недели при дополнительном поступлении запас угля будет увеличен до двухнедельного.

novokuznetsk.su

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