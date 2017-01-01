В России МРОТ вырастет на 21,7%

С января 2018 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 21,7%. По планам Минтруда благодаря двухэтапному повышению МРОТ достигнет прожиточного минимума к 1 января 2019 года. С таким предложением выступил президент Владимир Путин.

Сегодня МРОТ в России составляет 7800 рублей, с 1 января 2018 года минимальная зарплата поднимется до 9489 рублей, это 85% от прожиточного минимума.

А с января 2019 года МРОТ и прожиточный минимум сравняются.

Законопроект рассмотрят в Госдуме вместе с проектом бюджета на 2018 год.

Уточним, что МРОТ после повышения будет равен общероссийскому прожиточному минимуму и будет одинаковым для всех регионов.