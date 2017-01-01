«Облачная АТС Good Line»: вы не потеряете ни одного клиента

Телефонный разговор — то, с чего начинается большинство сделок. От того, насколько комфортно будет потенциальному абоненту при первом контакте, зависит успех будущего сотрудничества.

Именно поэтому руководители компаний уделяют внимание надежным продуктам, которые не позволят потерять ни одного потенциального или действующего клиента. О новом подходе к обработке звонков рассказал Александр Олейник, директор B2B компании «Good Line» .

«Good Line — лидер интернет-рынка региона. Опираясь на наш опыт, мы предлагаем бизнесу Кузбасса услугу «Облачная АТС», — говорит Александр. — Не понаслышке знаем, насколько важно выстроить продуктивную организацию обработки звонков и готовы предложить ее нашим партнёрам».

Многие по-прежнему уверены, что офисная АТС — массивное оборудование в специальном помещении, которое соединяет телефоны сотрудников и позволяет пользоваться общим номером. Кроме того, купить такую АТС — большие разовые затраты для бизнеса.

«Облачная АТС Good Line» — услуга, которая заменяет такое оборудование. Клиент получает в полное пользование цифровую телефонную станцию, физически размещенную у провайдера. «Облачная АТС» настроена для работы и чтобы начать ее использовать не нужны большие финансовые вливания.

Эффективность облачных АТС подтверждены исследованиями. По данным агентства iKS-Consulting, доля фиксированной телефонии в 2016 году снизилась на 7%. А объем рынка облачных АТС каждый год увеличивается на 17-25%. По прогнозам аналитиков, к 2020 году услугами облачных телефонных ресурсов будет пользоваться в 2,4 раза больше клиентов.

«Мы сделали простой личный кабинет для настройки АТС. Работать в нем, вносить изменения вы можете сами, даже без привлечения технических специалистов», — рассказывает Александр.

За пару кликов мыши клиент может:

установить записанное приветствие,

послушать записи входящих или исходящих звонков,

настроить переадресацию на городской или мобильный номер сотрудника,

отследить пропущенные звонки,

получить детальную статистику по работе каждого сотрудника.

«Болезненный вопрос для бизнеса — потеря звонков, — рассказывает Александр Олейник. — Менеджер может уйти на перерыв, выехать на встречу, а клиент ждать не будет и позвонит конкурентам. Здесь выручает настройка вызовов. В «Облачной АТС» легко настроить маршрут звонка. Первый вариант: звонок поступит одновременно всем сотрудникам, пока один из них не ответит. Второй вариант: установить очередность. Если клиент звонит, и менеджеры не отвечают, то звонок переадресовывается на заданный номер, например, на мобильный телефон менеджера. Вероятность, что клиент повесит трубку, сводится к нулю».

«Облачная АТС» от Good Line — доступный 24/7 индивидуальный менеджер, стабильная связь и клиентоориентированный уровень сервиса.

Коллтрекинг сэкономит бюджет

Компании часто сталкиваются с проблемой, когда трудно узнать, какой канал рекламы работает — радио, наружная реклама или, скажем, телевизионная. Здесь выручит функция «Коллтрекинг». Вы присваиваете каждому каналу рекламы индивидуальный номер, звонки поступают в один менеджер. Детальные отчеты по звонкам дают аналитику распределения звонков по рекламным каналам, дням недели и времени поступления звонков. Это поможет в будущем сэкономить на рекламе деньги.

Андрей Грузин, заместитель директора по развитию типографии «ИНТ»

— Наша компания работает на рынке с 1996 года. Около четырех лет мы являемся клиентами Good Line, пользуемся интернетом и телефонией. Несколько месяцев назад подключили «Облачную АТС». Мы долго искали подходящее решение, поскольку есть дополнительные требования — у нас узкоотраслевая CRM, трудно совместимая с другими продуктами. То что искали, нашли в Good Line. Мы используем внутренние номера, переадресацию, приветствие, запись звонков. В компании пошли навстречу и расширяют функционал АТС по нашей просьбе. Свою роль сыграло то, что Good Line находится рядом, комфортно вести диалог. Считаю, что «Облачная АТС» — удачное решение. У нас и так серверный шкаф стоит, и дополнительные «железки» совсем ни к чему.

Good Line

https://b2b-goodline.info/

+7 (3842) 45-28-28