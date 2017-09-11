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Новость от 12 Сентября 2017

Часть россиян хотят освободить от выплат за капремонт

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Андрей Палкин предложил освободить собственников не только аварийного, но и ветхого жилья от обязательных платежей за капитальный ремонт. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму на рассмотрение, сообщает РИА Новости.

Автор инициативы уверен, что жильцы не должны платить за капремонт дома, который могут в скором времени снести.

«Этот проект призван устранить несправедливость, возникающую, когда здание, формально не признанное на момент проведения оценки аварийным, может стать таковым в ближайшее время», - уточнил Андрей Палкин.

Ранее депутаты ЛДПР предложили освободить от взносов на капитальный ремонт всех пенсионеров.

novokuznetsk.su

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