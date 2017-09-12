Масштаб эпидемии: российские дети массово страдают от ожирения

Врачи обеспокоены тревожной тенденцией – в России с каждым годом становится всё больше детей, страдающих ожирением.

По информации Эндокринологического научного центра Минздрава, сейчас до 8% школьников имеют избыточный вес. Для сравнения, в 1990-е годы таковых было не больше 3%.

Эндокринолог-репродуктолог Павел Окороков заявляет о настоящей эпидемии, ведь в целом по стране от избыточной массы тела страдают до 18% детей. По этим показателям Россия начала догонять США.

«Проблема есть не только среди детей. Ожирение есть более чем у половины взрослых россиян», - отметил он.

Избыточный вес провоцирует сахарный диабет 2-го типа, который в свою очередь вызывает сердечно-сосудистые заболевания, сообщает газета Известия.

По подсчётам Минздрава, россияне стали есть слишком много сахара и очень мало молочных продуктов.