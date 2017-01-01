«Битва интерьеров» от «Обнови обои»: 1,5 месяца на то, чтобы решиться и победить!

Интернет-конкурс для тех, кто создает свое новое пространство с “Обнови обои” продолжается. Участники добавляют свои работы уже в третью “Битву интерьеров”. Вдохновиться самыми интересными проектами жителей Юга Кузбасса и проголосовать за понравившиеся работы можно на сайте компании.

“Зал мечты”, “Ромашковая спальня”, “Современная классика в гостиной”, “Загородный дом”, “Комната для подростка” – более 20-ти работ уже представили наши покупатели. Хотя голосование уже началось, хотим напомнить, что добавить интерьер, созданный своими руками, можно в любой день до 31 октября 2017 года. Ведь призы “Битвы интерьеров” можно выиграть не только набрав большинство голосов посетителей сайта, но и по решению жюри.

По опыту уже состоявшихся конкурсов, жюри, в котором работают представители ведущих обойных фабрик России совместно с Организатором, берёт во внимание не только оригинальность задумки авторов, верность выбранному стилю во всех деталях. Смелость участников “Битвы интерьеров”, их способность решиться на сочные, чистые краски, современные орнаменты, необычные приемы комбинирования нескольких видов покрытий в одном интерьере – вот что подкупает более всего!

Очередная “Битва интерьеров” – это шанс проявить чуть больше творчества при выборе обоев, воплотить интерьер своей мечты, как бы громко это не звучало, тем более что наши консультанты всегда поддержат любую вашу задумку! Даже если вы не планируете ремонт, то проголосовать за понравившиеся идеи, прокомментировать работы участников можно по ссылке.

Здесь надо добавить фото работ участников со ссылками:

“Загородный дом”

“Зал мечты”

“Современная классика в гостиной”

“Ромашковая спальня”

“Комната для подростка”

“Коридор”

“Отдых”

Подумайте об участии и вы! Это просто! Достаточно выбрать любые настенные покрытия в “Обнови обои”, наклеить и сфотографировать получившуюся красоту. Наши консультанты придут на помощь в выборе обоев даже для самого нестандартного интерьера. К тому же, традиционно в “Обнови обои” более 300 видов обоев прошлых коллекций по акционной, привлекательной цене!

Призы конкурса, номинация "Битва обоев":

I место – денежная премия в размере 30 000 рублей (определяется жюри, состоящем из представителей Партнеров мероприятия);

II место - возврат стоимости покупки обоев, использованных в интерьере-финалисте (определяется посетителями сайта по результатам голосования). Сумма подтверждается кассовым чеком из магазинов Организатора.

III место - подарок в виде фотопанно/фотообоев от Партнеров мероприятия



Призы конкурса, номинация: "Битва фотообоев":

I место - возврат стоимости покупки обоев и фотопанно (определяется жюри)

II место - сертификат на печать цифрового фотопанно, площадью 5 кв. метров от “ID WALL”

III место - подарок в виде фотопанно/фотообоев от "Divino Decor"



В “Битве интерьеров” не участвуют профессиональные дизайнеры интерьера, но кто сказал, что нельзя обновить свое пространство со вкусом, полагаясь на собственное чувство цвета и стиля? Конечно, можно, и участники всех предыдущих “Битв” уже это доказали!

Видеоотчет с награждения победителей первой "Битвы" можно посмотреть здесь

Видеоотчет с награждения победителей второй "Битвы" можно посмотреть здесь

Партнеры "Битвы интерьеров":

Обойная фабрика "ПАЛИТРА", бренды:

обойная фабрика "А.С. ПАЛИТРА"

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Загляните в “Обнови обои” чтобы погрузиться в атмосферу вдохновения и вкуса, мы всегда рады гостям: ул. Кирова, 7, ул. Тольятти, 26 пр. Курако, 24.

“Обнови обои” – легко, ярко, для жизни!

Подробнее – на сайте: www . obnovi - oboi . ru ,

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