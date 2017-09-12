Пенсии станут меньше

Опубликован макропрогноз Минэкономразвития, согласно которому в ближайшее время реальные выплаты пенсионерам будут только сокращаться.

Если верить расчётам российских специалистов, то в 2018 году пенсии сократятся на 0,7%, в 2019-м и 2020-м – на 0,6%. Это произойдёт из-за прекращения индексации выплат работающим пенсионерам, которых в РФ примерно 10 млн человек.

На пенсиях скажется и инфляция. В 2018-ом она превысит нынешние показатели, а выплаты проиндексируют по прошлогодним показателям. Отметим, в этом проекте бюджета не подразумевается возврат к индексации, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на чиновников и представителей Минтруда.

Ранее Максим Топилин предположил, что снижение реальных доходов россиян может быть следствием сокращения доли теневой экономики в стране.