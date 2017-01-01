В Новокузнецке завоют сирены

В Новокузнецке 13 и 14 сентября специалисты проверят систему централизованного оповещения населения. Поэтому в эти дни горожане могут услышать звук электросирен и громкоговорителей.

Специалисты ЕДДС призывают не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

А в следующий понедельник, 18 сентября, сирены завоют уже на территории всего Кузбасса. По информации Агентства по защите населения и территории региона, тревожные звуки можно будет услышать с 15:00 до 16:10.