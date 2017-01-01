НДСК пытается спрятать десятки миллионов рублей от новокузнечан — юристы

Общий размер исков против ООО "Строительная компания" (известную как НДСК) за некачественное жильё превысил 24 млн рублей, сообщает ВашГород.ру со ссылкой на юристов "Ависта-Право".

Каждый иск обходился компании в 300-400 тысяч рублей. Жильцы были недовольны кривыми полами, стенами и потолками, плохо установленными окнами, плесенью и ржавчиной на стенах и т.п.

23 мая в отношении руководителя компании Ларисы Ефремовой вступило в силу решение Арбитражного суда Кемеровской области. С этой даты она должна была 28 580 000 рублей.

«6 июня 2017 года Лариса Ефремова заключила ряд договоров дарения со своей дочерью - Сосновской Евгенией Эдуардовной, по которым она безвозмездно передала в собственность принадлежащее ей недвижимое имущество в Новокузнецке по адресам просп. Курако, д.19-Б корп.1 и по ул. Грдины, д.26а. Мы считаем, что эти сделки совершены исключительно для того, чтобы на это имущество не смогли обратить взыскание», - заявил юрист Кирилл Стецко.

В сентябре на двух судебных заседаниях юристам, защищающим интересы покупателей и кредиторов, в очередной раз предстоит доказать фиктивность этих сделок. Это позволит людям, надеявшимся на новое жилье, стать еще на один шаг ближе к получению своей законной компенсации за некачественные квартиры.