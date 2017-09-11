Все операции предложено снимать на видео

В Госдуму внесён законопроект, в рамках которого предлагают снимать все операции, когда пациент находится под наркозом, на видеокамеру. Для этого нужно внести поправки в ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан РФ". Авторы законопроекта уточняют, что снимать операцию можно будет только после письменного разрешения пациента.

«Эта видеозапись может быть выдана по запросу правоохранительных органов, пациента, родственников пациента и вышестоящих медорганизаций», - рассказали в пояснительной записке.

Если же по каким-либо причинам узнать мнение пациента нельзя, то видеозапись предлагается производить по решению главврача, сообщает Российская газета.

Новый законопроект призван снизить число случаев неправомерных действий медперсонала при операциях с применением общей анестезии.

По официальным данным, ежегодно в пациентах обнаруживается около 3 тысяч забытых предметов.

Многие эксперты поддержали это предложение, но сошлись во мнении, что проект ещё нужно доработать.