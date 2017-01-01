Новокузнечан приглашают на увлекательную вело-экскурсию

В эту субботу, 16 сентября, пройдёт первая вело-экскурсия по граффити-объектам Новокузнецка. Организаторы приглашают всех желающих. Горожанам расскажут об истории создания рисунков и их авторах.

«Участие бесплатное. С собой надо взять свой вело-транспорт и хорошее настроение. Продолжительность экскурсии до двух часов. Собираемся на Энтузиастов,33. Но если будет дождь, то возможно мы перенесём мероприятие», - рассказала организатор Юлия Шайдулина.

Узнать все подробности можно в официальной группе ВКонтакте или позвонив по телефону 8-905-911-5582.