Накопления большинства частных пенсионных фондов съела инфляция

Только четыре негосударственных пенсионных фонда обогнали по доходности накопленную инфляцию и ГУК ВЭБа, подсчитали в «Эксперт РА» по заказу РБК.

Частникам не удаётся отыгрывать падения во время кризисов.

Суммарный объём активов фондов из топ-17, деятельность которых анализировало «Эксперт РА», составляет 3,5 трлн руб.