Накопления большинства частных пенсионных фондов съела инфляция

Только четыре негосударственных пенсионных фонда обогнали по доходности накопленную инфляцию и ГУК ВЭБа, подсчитали в «Эксперт РА» по заказу РБК.
Частникам не удаётся отыгрывать падения во время кризисов.
Суммарный объём активов фондов из топ-17, деятельность которых анализировало «Эксперт РА», составляет 3,5 трлн руб.
В числе тех, кто обогнал инфляцию НПФ «Согласие» (накопленная доходность за 2012–2016 годы — 63,7%), НПФ «Газфонд — пенсионные накопления» (57,4%), НПФ «Нефтегарант» (51,8%) и НПФ ВТБ (51,4%). Накопленная инфляция за этот период составила 50,5%, а накопленная доходность государственной управляющей компании — 49,7%.
Согласно данным АСВ, в систему гарантирования сейчас входят 38 пенсионных фондов — это те фонды, которые работают с накоплениями граждан. Под управлением НПФ находится 2,4 трлн руб., а под управлением ГУК ВЭБа — 1,7 трлн руб. (расширенный портфель), свидетельствуют данные ЦБ и данные сайта ВЭБа.
novokuznetsk.su
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