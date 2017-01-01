Для водителей пешеходы подорожают

В России хотят ужесточить наказание для автомобилистов, которые не пропускают пешехода на «зебре».

Этот законопроект разработали эксперты МВД РФ по просьбе президента Владимира Путина. Накануне стало известно, что он был одобрен Общественной палатой.

Если поправки примут, то штраф увеличится с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб., сообщает ВашГород.ру.

Отметим, это одно из самых распространённых нарушений. Поэтому с 12 по 24 сентября в Новокузнецке пройдёт профилактическое мероприятие «Пешеход». Выявлять и штрафовать будут не только водителей, но и пеших участников дорожного движения.

Напомним, эксперты также предлагают ввести дополнительный штраф за езду в автомобиле, который не прошёл техосмотр.