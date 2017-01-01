Долг Кемеровской области вырастет на 9 млрд рублей. А вы госдолг США видели?

Власти Кузбасса для реструктуризации госдолга планируют выпустить облигации на 9 миллиардов рублей, пишет ВашГород.ру.
На 1 сентября 2017 года госдолг Кемеровской области составлял 56,241 млрд рублей, сообщает Финмаркет.
Большую часть долга составили кредиты иностранных банков и международных финансовых организаций - 32,4 млрд рублей. Почти 15 млрд рублей - бюджетные кредиты.
Сбор заявок инвесторов пройдёт 19 сентября.
Тем временем, как сообщает "Русская планета", госдолг США достиг исторического максимума - 20 трлн долларов.
novokuznetsk.su
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