А А А

Новость от 12 Сентября 2017

Долг Кемеровской области вырастет на 9 млрд рублей. А вы госдолг США видели?

Власти Кузбасса для реструктуризации госдолга планируют выпустить облигации на 9 миллиардов рублей, пишет ВашГород.ру. На 1 сентября 2017 года госдолг Кемеровской области составлял 56,241 млрд рублей, сообщает Финмаркет. Большую часть долга составили кредиты иностранных банков и международных финансовых организаций - 32,4 млрд рублей. Почти 15 млрд рублей - бюджетные кредиты. Сбор заявок инвесторов пройдёт 19 сентября. Тем временем, как сообщает "Русская планета", госдолг США достиг исторического максимума - 20 трлн долларов. novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники



