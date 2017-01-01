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ААА

Новость от 12 Сентября 2017

Названы самые "нервные" регионы России

Эксперты компании HeadHunter проанализировали российский рынок труда и пришли к выводу, что чаще всего сотрудники испытывают стресс на работе в Орловской области.

В Петербурге и Ленинградской области – доля нервных достигла 23%. В Москве этот показатель составил 22%.

Чаще всего стресс связан с большим объёмом работы. Многие впадают в уныние из-за несоблюдения сроков и ссор с начальством. Причём российские женщины нервничают на работе чаще мужчин. В общей сложности из 11,5 тыс. опрошенных россиян 18% ежедневно сталкиваются со стрессом.

В Кузбассе эксперты заметили другую тенденцию - региональные компании стали меньше интересоваться молодыми специалистами с 89% (в 2015-ом) до 74%(данные за 2017).

Многие работодатели отмечают, что не хотят брать молодых специалистов из-за их амбиций и завышенных зарплатных ожиданий.

novokuznetsk.su

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