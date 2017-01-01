Поджигательнице пианино в Новокузнецке вынесли приговор

Сегодня в Новокузнецке прошёл суд над поджигательницей уличного пианино в арт-сквере.
Выходка двух юных новокузнечанок возмутила горожан, которые активно обсуждали поджог в сети. Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов готов был выплатить за поимку вандалок 50 тысяч рублей. В полицию одну из поджигательниц привела мать. Её подельница сегодня предстала перед судом.
Как пишет ВашГород.ру, суд назначил ей 260 часов исправительных работ и подписку о невыезде. Кроме того, суд взыскал 26 тысяч рублей ущерба.
На вопрос журналистов, что побудило новокузнечанку на такой поступок, она ответила, что потеряла разум от алкоголя, который они вместе с подругой, с которой не виделись год, выпили и пошли гулять.
novokuznetsk.su
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