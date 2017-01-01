Поджигательнице пианино в Новокузнецке вынесли приговор

Сегодня в Новокузнецке прошёл суд над поджигательницей уличного пианино в арт-сквере.

Выходка двух юных новокузнечанок возмутила горожан, которые активно обсуждали поджог в сети. Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов готов был выплатить за поимку вандалок 50 тысяч рублей. В полицию одну из поджигательниц привела мать. Её подельница сегодня предстала перед судом.

Как пишет ВашГород.ру, суд назначил ей 260 часов исправительных работ и подписку о невыезде. Кроме того, суд взыскал 26 тысяч рублей ущерба.