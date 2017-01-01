СМИ раскрыли сценарий выдвижения Путина в президенты

Источник близкий к Кремлю сообщил газете Коммерсант подробности президентской компании. Ожидается, что выдвижение Владимира Путина на пост главы государства пройдет в два этапа.

В ноябре будет организована масштабная встреча с россиянами – прямая линия или что-то похожее, в ходе которой Владимир Путин заявит о своём участии в выборах.

Второй этап стартует в декабре, когда начнётся юридическое оформление выдвижения Путина как самовыдвиженца. По словам источника, сбор подписей будет идти в сжатые сроки.

Закон «О выборах президента» уточняет, что назначение выборов должно пройти с 7 по 17 декабря. Не позже чем через 20 дней после этого (до 6 января) пройдет регистрация инициативной группы в ЦИК.

Ожидается, что помогать Владимиру Путину будут частные лица из партии «Единая России.

Напомним, выборы президента России состоятся в марте 2018 года. Сам Владимир Путин никаких заявлений на этот счёт ещё не делал. Ранее в СМИ появилась информация, что его главным соперником станет женщина.