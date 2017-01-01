В августе Тулеев вошёл в топ лидеров медиарейтинга глав регионов СФО

Опубликован медиарейтинг губернаторов за август 2017 года. Несмотря на своё громкое возвращение, Аман Тулеев опустился на третью строчку, пропустив вперёд губернатора Иркутской области Сергея Левченко и главу Бурятии Алексея Цыденова.

В рейтинге учитывался медиаиндекс, который определяют по сумме всех сообщений с упоминанием объекта в СМИ.

Так, имя главы Кемеровской области упоминалось 3 220 раз. Чаще всего писали о его первом совещании после болезни. Кроме этого стремительно разошлась новость о таёжной отшельнице-староверке Агафье Лыковой, которая написала письмо Аману Тулееву и пожелала ему здоровья.