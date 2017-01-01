Начался судебный процесс над экс-главой ГИБДД Кузбасса Юрием Мовшиным

Накануне в суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина. Его обвиняют в гибели четырёх человек в результате ДТП.

Заседание проходит в Абаканском городском суде. Изначально судебные тяжбы велись в Кемерове, но представители потерпевшей стороны попросили перенести рассмотрение уголовного дела, сообщает ВашГород. ру.

Интересы обвиняемого представляют два адвоката, ещё два на заседание не явились, но они ещё не исключены из списка защитников. Со стороны потерпевших выступили семь человек.

Юрий Мовшин выступил против присутствия в зале суда представителей СМИ, но его протесты не были взяты во внимание.