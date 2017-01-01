Начался судебный процесс над экс-главой ГИБДД Кузбасса Юрием Мовшиным

Накануне в суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина. Его обвиняют в гибели четырёх человек в результате ДТП.
Заседание проходит в Абаканском городском суде. Изначально судебные тяжбы велись в Кемерове, но представители потерпевшей стороны попросили перенести рассмотрение уголовного дела, сообщает ВашГород. ру.
Интересы обвиняемого представляют два адвоката, ещё два на заседание не явились, но они ещё не исключены из списка защитников. Со стороны потерпевших выступили семь человек.
Юрий Мовшин выступил против присутствия в зале суда представителей СМИ, но его протесты не были взяты во внимание.
Авария, в которой обвиняют Юрия Мовшина произошла 23 апреля 2016 года на трассе «Кемерово-Яшкино». Трагедия случилась около 19.00. Столкнулись автомобили «Тойота Ленд Крузер 200» Мовшина и «Тойота Премио», в которой было пять человек. В результате ДТП две пассажирки «Тойоты Премио» погибли на месте, две другие скончались в больнице. Юрию Мовшину предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
novokuznetsk.su
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