УФАС оштрафовало МРСК Сибири за некачественную электроэнергию на рекордную сумму

Как сообщает пресс-служба УФАС по Кемеровской области, филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго-РЭС» оштрафован на 32,5 млн рублей.

Ведомство установило, что ресурсная организация поставляла некачетсвенную электроэнергию жителям Новокузнецка, Новокузнецкого, Прокопьевского, Яшкинского, Топкинского, Кемеровского, Яйского, Крапивинского, Промышленновского, Ленинск-Кузнецкого районов. Энергия ненадлежащего качества передавалась им с мая 2015 года по сентябрь 2016 года.

В сентябре 2016 года Кемеровское УФАС России вынесло решение о том, что этот естественный монополист злоупотребил доминирующим положением. Сетевая компания, нарушив часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, не контролировала качестве электроэнергии, не уведомляла своевременно о проблемах гарантирующего поставщика, скрывала нарушения, не содержала сети в надлежащем качестве и затягивала рассмотрение жалоб потребителей. Антимонопольный орган предписал устранить все нарушения. Это решение успешно прошло уже две судебные инстанции: арбитраж и апелляция полностью поддержали законность выводов УФАС.

В ноябре 2016 года управление возбудило административное дело в отношении ПАО «МРСК Сибири», чтобы привлечь нарушителя к ответственности. Штраф, рассчитанный специалистами управления согласно части 2 статьи 14.31 КоАП РФ, ставил более 32 миллионов рублей.

«Эта категория дел одна из важных, поскольку касается обычных граждан, чьи права ущемляет естественный монополист. Нарушителя привлекли к ответственности. Отягчающим обстоятельством при расчете штрафа послужила повторность нарушения. При этом смягчающим фактором стало частичное устранение нарушения в процессе рассмотрения заявления и дела» — прокомментировала заместитель руководителя управления Людмила Ланцман.