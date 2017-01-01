В Новокузнецке почти победили безработицу

По информации специалистов Центра занятости, безработных в Новокузнецке стало меньше. За восемь месяцев 2018-ого статус безработного получили 4, 8 тыс. человек, что на 25% меньше по сравнению с 2016-ым.

На 1 сентября на учете состояли более 3,6 тыс. безработных новокузнечан. Если сравнивать с показателями января, то эта цифра сократилась на 24%. Уровень официальной безработицы достиг 1,1% населения в трудоспособном возрасте.

Сейчас существует большой спрос на работников в сфере торговли и питания (18%); производства (различные виды) и строительства – 16%; здравоохранения и социальных услуг по уходу – 13%.

Кроме этого очень востребованы водители автомобилей, средний медперсонал и врачи всех профилей, учителя, продавцы, сварщики и другие рабочие профессии.