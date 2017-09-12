Немецкий журнал оскорбил Путина

От 9 сентября в журнале Focus 9 появилась возмутительная публикация, в которой оскорбили президента России. В статье «50 доводов за и против Меркель» в пункте 34-м упоминается Владимир Путин и его собака.

«Она [Меркель], конечно, боится собаки Путина, зато не боится собаку-Путина»

На эту статью наткнулся пресс-секретарь российского диппредставительства Денис Микерин и опубликовал её в социальных сетях, возмутившись наглостью иностранных журналистов, сообщает РИА Новости.

Посольство России потребовало извинений, а если их не последует, тогда разбираться в этом инциденте будут в судебном порядке.