Немецкий журнал оскорбил Путина

От 9 сентября в журнале Focus 9 появилась возмутительная публикация, в которой оскорбили президента России. В статье «50 доводов за и против Меркель» в пункте 34-м упоминается Владимир Путин и его собака.
«Она [Меркель], конечно, боится собаки Путина, зато не боится собаку-Путина»
На эту статью наткнулся пресс-секретарь российского диппредставительства Денис Микерин и опубликовал её в социальных сетях, возмутившись наглостью иностранных журналистов, сообщает РИА Новости.
Посольство России потребовало извинений, а если их не последует, тогда разбираться в этом инциденте будут в судебном порядке.
Для справки: Этот оскорбительный пост отсылает читателей к событиям 2007 года, когда Меркель встречалась с Путиным в Сочи. Во время съемки в комнату забежала лабрадор Кони, а канцлер Германии боится собак. Владимир Путин в январе 2016 года рассказывал, что не знал об этом и не хотел пугать канцлера. Он добавил, что извинился перед Меркель за произошедшее.
novokuznetsk.su
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