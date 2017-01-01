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Новость от 13 Сентября 2017

Греф поддержал идею приватизации Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф накануне заявил журналистам, что всегда поддерживал идею приватизировать крупнейший российский банк.

При этом он отметил, что количество государственных банков нужно сводить к минимуму, развивая частные финансовые учреждения, для развития здоровой конкуренции.

 «Мы выступаем за конкуренцию и всегда были за приватизацию Сбербанка», - уточнил он.

Герман Греф уверен, что приватизация Сбербанка будет полезна для российской экономики, так как приведет к снижению доли государства на рынке, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее мы рассказали, что Сбербанк возьмёт на себя часть функций МФЦ.

novokuznetsk.su

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