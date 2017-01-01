Греф поддержал идею приватизации Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф накануне заявил журналистам, что всегда поддерживал идею приватизировать крупнейший российский банк.

При этом он отметил, что количество государственных банков нужно сводить к минимуму, развивая частные финансовые учреждения, для развития здоровой конкуренции.

«Мы выступаем за конкуренцию и всегда были за приватизацию Сбербанка», - уточнил он.

Герман Греф уверен, что приватизация Сбербанка будет полезна для российской экономики, так как приведет к снижению доли государства на рынке, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее мы рассказали, что Сбербанк возьмёт на себя часть функций МФЦ.