Новокузнечане оригинально поздравят город с 400-летием

На этой неделе пройдёт массовая посадка хвойных деревьев в честь юбилея Новокузнецка. В рамках Единого Всекузбасского дня посадки деревьев горожане высадят 400 молодых сосен в виде цифры 400, чтобы увековечить круглую дату.

Принять участие может любой желающий. Приходите 15 сентября в 12.00 на ул. Малая, 7, напротив Кузнецкой крепости. Для удобства будет организована доставка до места посадки. Отправление автобусов в 11.00 от городской администрации (ул. Кирова, 71), сбор участников – на площадке у фонтана.

Помимо хорошего настроения с собой надо взять перчатки, резиновые сапоги и одеться по погоде.

Узнать подробности можно позвонив по «Зелёному телефону» 45-14-30.

В дальнейшем увидеть созданный природный объект можно будет с территории Кузнецкой крепости.