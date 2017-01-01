Отставка в Новокузнецком районе

Как сообщил novokuznetsk.su руководитель общественной организации "Гаруда" Вадим Поткин, глава Загорской сельской территории Игорь Смирнов снят с должности. И.о. главы стал бывший глава Бунгурской сельской территории Александр Жуков.

"Александр Жуков всю жизнь живёт в Загорске и проявил себя хорошим хозяйственником. Среди местных жителей пользуется большим авторитетом. По моей информации, отставка Смирнова связана с бунтами в Апанасе", - рассказал Вадим Поткин.

Напомним, ранее мы рассказывали, что общественники подозревают Игоря Смирнова в махинациях с передачей территории сельских кладбищ.

Этим летом в Новокузнецком районе сменился глава: вместо Евгения Манузина, который ушёл из-за скандала с растратой бюджетных средств, им стал Дмитрий Беспалов.