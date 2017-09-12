Перестали экономить: Средний чек россиян вырос на 15 рублей

По итогам августа средний чек россиян за один поход в магазин вырос (+3%) на 15 руб., достигнув 518 руб. Эти данные приводят эксперты исследовательского холдинга "Ромир".

Для сравнения, в июле падение трат было замечено почти на 3%, сообщает РИА Новости.

В целом за год средний чек увеличился на 4% — год назад показатель был на уровне 498 рублей.

Эксперты оговариваются, что перестали экономить жители Центральных и Дальневосточных регионов (+4,5%). Сибиряки наименее активны - 408 руб. (+ 0,2%). А во многих регионах этот показатель продолжал снижаться.

Ранее эксперты дали прогноз, что до 2020 года размер пенсий будет сокращаться.